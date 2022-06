Sudafrica, 4 squadre radiate per aver truccato le partite. La federazione “Questo non è calcio” (Di martedì 14 giugno 2022) Il Sudafrica è un paese bellissimo, purtroppo afflitto da corruzione, in politica quanto nello sport. Infatti ha dell’assurdo quanto successo nell’ultima giornata del campionato di calcio di terza divisione in Sudafrica dove Shivulani Dangerous Tigers FC e il Matiyasi FC si contendevano la promozione negli ultimi novanta minuti della stagione. Per battere i rivali le due squadre hanno fatto di tutto. La squadra di calcio Mayitasi FCradiate per sempre le quattro squadre coinvolte: il duro messaggio della Federcalcio Sudafricana Le due partite, infatti, disputate il 21 maggio scorso, sono finite rispettivamente 33-1 per lo Shivulani e 59-1 per il Matiyasi. Nel campionato Sudafricano, in caso di parità ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) Ilè un paese bellissimo, purtroppo afflitto da corruzione, in politica quanto nello sport. Infatti ha dell’assurdo quanto successo nell’ultima giornata del campionato didi terza divisione indove Shivulani Dangerous Tigers FC e il Matiyasi FC si contendevano la promozione negli ultimi novanta minuti della stagione. Per battere i rivali le duehanno fatto di tutto. La squadra diMayitasi FCper sempre le quattrocoinvolte: il duro messaggio della Federna Le due, infatti, disputate il 21 maggio scorso, sono finite rispettivamente 33-1 per lo Shivulani e 59-1 per il Matiyasi. Nel campionatono, in caso di parità ...

Pubblicità

Luce_news : Sudafrica, 4 squadre radiate per aver truccato le partite. La federazione “Questo non è calcio” - ValePieraccini : @mike_fusco Anche il 59-1 in Sudafrica non è male eh - il_genio10 : 41 dei 59 gol 'realizzati' sono frutto di altrettanti autogol degli avversari, di cui realizzato da un calciatore c… - Damiano__89 : Nemmeno Sassuolo Milan l'hanno fatta tanto evidente.... - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA SUDAFRICA?? Calciopoli nel campionato sudafricano, all'ultima giornata si è scoperto che 2 partite sono… -