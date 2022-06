Pubblicità

sportli26181512 : Sampdoria: doppia opzione per Yoshida: Maya Yoshida lascerà la Sampdoria dopo il 30 giugno. Potrebbe tornare in Gia… - romaforever_it : Calcio, Dazn: ecco i prezzi per vedere la Serie A 2022/23. Intervento sul tema della doppia utenza… -

ClubDoria46.it

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare , ci sarebbe anche quello di Francesco Caputo , attaccante dellache anche in questa stagione, è arrivato incifra in ...Commenta per primo Uno dei giocatori che potrebbero salutare Genova, sponda, già dopo una sola stagione è Francesco Caputo . L'attaccante doriano è seguito dalla ...stagione incifra. ... Calciomercato Sampdoria, non solo Colley: doppia cessione al Napoli Il futuro di Gianluca Caprari non è più di interesse per la Sampdoria: l’attaccante è stato riscattato dal Verona. Che rimpianto per il suo attuale valore Il futuro di Gianluca Caprari non è più di in ...Interesse del Bologna per Federico Bonazzoli, attaccante di proprietà della Sampdoria in prestito alla Salernitana ...