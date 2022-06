Onana, l’ex compagno: “Pensa solo a sé stesso e non gli interessa migliorare” (Di martedì 14 giugno 2022) Tra poche settimane, l’Inter potrà ufficialmente abbracciare André Onana, portiere camerunense che andrà a contendersi il posto con Samir Handanovic a partire dalla prossima stagione. Intanto, dalla sua ex squadra, l’Ajax, arrivano le parole del suo ex compagno di reparto, Remko Pasveer, il quale ha sostituito Onana nella prima parte di stagione, mentre il camerunense stava ancora scontando la squalifica per doping, prima di perdere il posto a partire da febbraio. Ai microfoni di Helden Magazine, Pasveer ha dichiarato: “Se tu fossi interessato non solo a te stesso, ma anche alla difesa, allora potresti evitare in maniera più efficace che la palla entri in porta. Onana ha molto talento, ma si è impegnato principalmente per sé stesso. Da quello che ho ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Tra poche settimane, l’Inter potrà ufficialmente abbracciare André, portiere camerunense che andrà a contendersi il posto con Samir Handanovic a partire dalla prossima stagione. Intanto, dalla sua ex squadra, l’Ajax, arrivano le parole del suo exdi reparto, Remko Pasveer, il quale ha sostituitonella prima parte di stagione, mentre il camerunense stava ancora scontando la squalifica per doping, prima di perdere il posto a partire da febbraio. Ai microfoni di Helden Magazine, Pasveer ha dichiarato: “Se tu fossito nona te, ma anche alla difesa, allora potresti evitare in maniera più efficace che la palla entri in porta.ha molto talento, ma si è impegnato principalmente per sé. Da quello che ho ...

