Napoli, un centrocampista ai saluti: lo vuole Gattuso! (Di martedì 14 giugno 2022) Non sono giorni semplici quelli che si stanno vivendo in casa Napoli. Il club partenopeo, infatti, potrebbe salutare molti dei suoi campioni durante questa sessione di mercato. L'addio di Insigne è storia recente, quello di Mertens è quasi una certezza e quello di Koulibaly potrebbe diventare realtà se arrivasse un'offerta allettante, così come potrebbe concretizzarsi la partenza di Diego Demme. Napoli Diego Demme Valencia Il centrocampista tedesco, arrivato ai piedi del Vesuvio nel gennaio del 2020, non è mai diventato centrale nel progetto del club azzurro. Per questo, a quasi 31 anni, l'ex Lipsia vorrebbe provare nuove emozioni all'estero. Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore ha recentemente cambiato agente e ha affidato a quest'ultimo il compito di trovargli una nuova sistemazione.

