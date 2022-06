Mercato San Severino, Antonio Somma vince al primo turno con il 62,31% (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli elettori a Mercato San Severino hanno scelto senza alcun ombra di dubbio di riconfermare alla guida del Comune della valle dell’interno il sindaco uscente Antonio Somma. Dallo scrutinio finale sulle 18 sezioni Il primo cittadino conquista il 62,31% delle preferenze con 8139 voti. È soltanto quarto Giovanni Romano, ex sindaco ed assessore regionale che ritorna alla politica attiva dopo un lungo periodo di stop, con il 9,62% delle preferenze e poco più di 1200 voti. Entreranno in consiglio comunale a Mercato San Severino anche gli altri due sfidanti: Luigi Lupone che ha conquistato il 16,60% delle preferenze con 2168 voti e Carmine Ansalone che si ferma a 11,48 con 1499 preferenze. Dieci dei tredici seggi andranno alla maggioranza di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli elettori aSanhanno scelto senza alcun ombra di dubbio di riconfermare alla guida del Comune della valle dell’interno il sindaco uscente. Dallo scrutinio finale sulle 18 sezioni Ilcittadino conquista il 62,31% delle preferenze con 8139 voti. È soltanto quarto Giovanni Romano, ex sindaco ed assessore regionale che ritorna alla politica attiva dopo un lungo periodo di stop, con il 9,62% delle preferenze e poco più di 1200 voti. Entreranno in consiglio comunale aSananche gli altri due sfidanti: Luigi Lupone che ha conquistato il 16,60% delle preferenze con 2168 voti e Carmine Ansalone che si ferma a 11,48 con 1499 preferenze. Dieci dei tredici seggi andranno alla maggioranza di ...

