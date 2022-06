M5s, Valentina Corrado nominata coordinatrice regionale per il Lazio (Di martedì 14 giugno 2022) Importante incarico per Valentina Corrado, nominata coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle per il Lazio. La nomina arriva direttamente dal Presidente Giuseppe Conte. “Accolgo con grande emozione e senso di responsabilità la nomina di coordinatrice regionale per il Lazio e ringrazio il Presidente Conte per la fiducia”. Queste le prime parole della Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali, dopo la nomina. “Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti da tutto il gruppo regionale in questi anni. Il legame che da sempre ci unisce ai territori deve essere rinsaldato e arricchito di nuove energie e professionalità ripartendo dall’ascolto delle comunità che sono da sempre il cuore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Importante incarico perdel Movimento 5 Stelle per il. La nomina arriva direttamente dal Presidente Giuseppe Conte. “Accolgo con grande emozione e senso di responsabilità la nomina diper ile ringrazio il Presidente Conte per la fiducia”. Queste le prime parole della, Assessore al Turismo ed Enti Locali, dopo la nomina. “Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti da tutto il gruppoin questi anni. Il legame che da sempre ci unisce ai territori deve essere rinsaldato e arricchito di nuove energie e professionalità ripartendo dall’ascolto delle comunità che sono da sempre il cuore ...

