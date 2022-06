L'incubo di una bambina di Vercelli abusata per anni da un amico di famiglia (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - anni di molestie e violenze sessuali, iniziate quando lei aveva solo 7 anni e poi proseguite nel tempo, fino al momento della denuncia. È la storia di una giovane donna vercellese, che nello scorso mese di gennaio aveva raccontato agli operatori della Polizia di Stato la drammatica vicenda di cui sarebbe stata vittima. Autore delle violenze - iniziate come giochi apparentemente innocenti, soprattutto agli occhi di una bambina, e poi spintisi sempre più in la', fino al rapporto sessuale completo - un amico di famiglia, un 68enne vercellese. Teatro della vicenda una località turistica in Valsesia, dove la vittima era solita trascorrere le vacanze estive con la famiglia. Secondo il racconto della ragazza, l'uomo, oltre a costringerla a subire ripetutamente e per ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI -di molestie e violenze sessuali, iniziate quando lei aveva solo 7e poi proseguite nel tempo, fino al momento della denuncia. È la storia di una giovane donna vercellese, che nello scorso mese di gennaio aveva raccontato agli operatori della Polizia di Stato la drammatica vicenda di cui sarebbe stata vittima. Autore delle violenze - iniziate come giochi apparentemente innocenti, soprattutto agli occhi di una, e poi spintisi sempre più in la', fino al rapporto sessuale completo - undi, un 68enne vercellese. Teatro della vicenda una località turistica in Valsesia, dove la vittima era solita trascorrere le vacanze estive con la. Secondo il racconto della ragazza, l'uomo, oltre a costringerla a subire ripetutamente e per ...

