La squadra più lucida vince gli anelli

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 14 giugno 2022) A cinque minuti dalla fine del terzo quarto di gara-4, in pochi probabilmente avrebbero scommesso non solo sulla vittoria di quella partita dei Golden State Warriors, ma sul 3-2 nella serie. Dopo aver vinto gara-3 in maniera connte, i Boston Celtics sembravano aver trovato il modo di soverchiare gli Warriors dal punto di vista atletico prima ancora che tecnico o tattico, soffocando tutte le loro opzioni offensive e mandando completamente fuori giri Draymond Green fino a renderlo una presenza ectoplasmatica in campo. Anche se il vantaggio era solamente di sei lunghezze dopo una tripla dall’angolo di Derrick White, l’inerzia della serie sembrava ormai indirizzata nelle mani dei Celtics, ai quali bastava non commettere errori in attacco per continuare a poter schierare la propria difesa a metà campo e spegnere sul nascere qualsiasi velleità degli avversari. Quello ...