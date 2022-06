Iran, Grecia rilascia nostra petroliera sequestrata (Di martedì 14 giugno 2022) "Dopo un'azione rapida e forte presa dall'Iran, il governo greco ha ordinato il rilascio di una petroliera Iraniana confiscata vicino alle acque territoriali del Paese in aprile, nell'ambito delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Dopo un'azione rapida e forte presa dall', il governo greco ha ordinato il rilascio di unaiana confiscata vicino alle acque territoriali del Paese in aprile, nell'ambito delle ...

Pubblicità

Teresa02247224 : RT @avantibionda: Questo è Roholah che a 9 anni lavorava in una pasticceria a Kabul perchè il papà era morto e lui doveva aiutare mamma e f… - Franco32656300 : RT @avantibionda: Questo è Roholah che a 9 anni lavorava in una pasticceria a Kabul perchè il papà era morto e lui doveva aiutare mamma e f… - maxbass82 : RT @avantibionda: Questo è Roholah che a 9 anni lavorava in una pasticceria a Kabul perchè il papà era morto e lui doveva aiutare mamma e f… - _gmotta65 : RT @avantibionda: Questo è Roholah che a 9 anni lavorava in una pasticceria a Kabul perchè il papà era morto e lui doveva aiutare mamma e f… - macaruzzo : RT @avantibionda: Questo è Roholah che a 9 anni lavorava in una pasticceria a Kabul perchè il papà era morto e lui doveva aiutare mamma e f… -

Iran, Grecia rilascia nostra petroliera sequestrata Due imbarcazioni battenti bandiera greca nel golfo Persico erano state sequestrate dall'Iran il 27 maggio, in risposta alla confisca della petroliera iraniana in Grecia nei giorni precedenti. . 14 ... Il viaggio di Europa e Italia per il gas fa tappa in Israele Si tratta di un cavo elettrico che collega Israele con Cipro e la Grecia e di un gasdotto per gas ... Non sembrano esserci spazi per contrattare scambi, vista la dipendenza energetica da Russia, Iran e ... Agenzia ANSA Iran, Grecia rilascia nostra petroliera sequestrata Due imbarcazioni battenti bandiera greca nel golfo Persico erano state sequestrate dall'Iran il 27 maggio, in risposta alla confisca della petroliera iraniana in Grecia nei giorni precedenti. Iran: Blinken, inaccettabile sequestro petroliere greche Milano, 30 mag. (LaPresse) - Il sequestro di due petroliere battenti bandiera greca da parte dell'Iran è "ingiustificato" e "gli Stati Uniti sono al fianco ... Due imbarcazioni battenti bandiera greca nel golfo Persico erano state sequestrate dall'il 27 maggio, in risposta alla confisca della petroliera iraniana innei giorni precedenti. . 14 ...Si tratta di un cavo elettrico che collega Israele con Cipro e lae di un gasdotto per gas ... Non sembrano esserci spazi per contrattare scambi, vista la dipendenza energetica da Russia,e ... Iran, Grecia rilascia nostra petroliera sequestrata Due imbarcazioni battenti bandiera greca nel golfo Persico erano state sequestrate dall'Iran il 27 maggio, in risposta alla confisca della petroliera iraniana in Grecia nei giorni precedenti.Milano, 30 mag. (LaPresse) - Il sequestro di due petroliere battenti bandiera greca da parte dell'Iran è "ingiustificato" e "gli Stati Uniti sono al fianco ...