In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno: Gli sconfitti Conte e Salvini: “Il governo logora chi ci sta” (Di martedì 14 giugno 2022) Amministrative. I Mille alle urne Comunali, perdono i “draghiani”. Crollano la Lega e i Cinque Stelle La destra prende Palermo, Genova e L’Aquila; i giallorosa Taranto e Padova. Boom di Meloni: supera il Carroccio anche al Nord di Paola Zanca L’avranno capito? di Marco Travaglio Dite la verità: conoscete qualcuno che sabato si domandava se i referendum fossero populisti e i candidati sindaci sovranisti? Eppure per i giornaloni, anche quando si decide chi debba governare una città o se sia meglio spedire al fresco un delinquente o mandarlo in Parlamento, la posta in gioco sono sempre populismo e sovranismo. Su L’intervista “Salvini è destinato a finire. Conte e Letta stiano coi lavoratori” “Berlusconi era persino meno peggio di Melonie del leghista” di Antonello Caporale stupidario Il flop? È “colpa di calcio, Amato, cresime e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Amministrative. I Mille alle urne Comunali, perdono i “draghiani”. Crollano la Lega e i Cinque Stelle La destra prende Palermo, Genova e L’Aquila; i giallorosa Taranto e Padova. Boom di Meloni: supera il Carroccio anche al Nord di Paola Zanca L’avranno capito? di Marco Travaglio Dite la verità: conoscete qualcuno che sabato si domandava se i referendum fossero populisti e i candidati sindaci sovranisti? Eppure per i giornaloni, anche quando si decide chi debba governare una città o se sia meglio spedire al fresco un delinquente o mandarlo in Parlamento, la posta in gioco sono sempre populismo e sovranismo. Su L’intervista “è destinato a finire.e Letta stiano coi lavoratori” “Berlusconi era persino meno peggio di Melonie del leghista” di Antonello Caporale stupidario Il flop? È “colpa di calcio, Amato, cresime e ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Noi siamo molto preoccupati per la serenità del nostro premier. Ci informa La Stampa che l’hanno molto irritato le… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - fattoquotidiano : Putiniani: accuse senza fatti e foto segnaletiche. Orsini fa causa - ForeverFigurine : nuova recensione sul nostro sito! EDICOLA NEWS: LE RECENSIONI nr. 255 album: Lightyear – La vera storia di Buzz (Pa… - 70Piredda : RT @gazzettaReggioE: Ecco la nostra prima pagina di oggi. Ci trovate in edicola e in versione digitale sul nostro sito. -