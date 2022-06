IMPACT: Dopo 15 anni, a Slammiversary tornerà una stipulazione storica (Di martedì 14 giugno 2022) Arriva un annuncio a sorpresa da IMPACT Wrestling per quanto riguarda la prossima edizione di Slammiversary: l’evento, che si svolgerà questo weekend, avrà nella card una Reverse Battle Royal, stipulazione che non vedevamo nella compagnia dall’edizione di Bound for Glory 2007. Le regole del match Per chi non ricordasse le regole, il match inizia con un certo numero di wrestler fuori dal ring che lottano per salire sul quadrato. Una volta che un determinato numero di wrestler riescono ad arrivare sul ring, l’incontro diventa una tradizionale battle royal, o un match singolo in caso siano presenti solo due partecipanti. Non ci sono conferme su chi parteciperà all’incontro. BREAKING: The Reverse Battle Royal returns and Rich Swann takes on @Myers Wrestling for the Digital Media Championship on ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 giugno 2022) Arriva un annuncio a sorpresa daWrestling per quanto riguarda la prossima edizione di: l’evento, che si svolgerà questo weekend, avrà nella card una Reverse Battle Royal,che non vedevamo nella compagnia dall’edizione di Bound for Glory 2007. Le regole del match Per chi non ricordasse le regole, il match inizia con un certo numero di wrestler fuori dal ring che lottano per salire sul quadrato. Una volta che un determinato numero di wrestler riescono ad arrivare sul ring, l’incontro diventa una tradizionale battle royal, o un match singolo in caso siano presenti solo due partecipanti. Non ci sono conferme su chi parteciperà all’incontro. BREAKING: The Reverse Battle Royal returns and Rich Swann takes on @Myers Wrestling for the Digital Media Championship on ...

