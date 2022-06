I vantaggi dell’indossare intimo color nude

Leggi su dilei

(Di martedì 14 giugno 2022) La biancheriaper me è un vero must have e non solo perché ci stiamo avvicinando all’estate. In questo articolo vi racconto almeno tre motivi per cui dovremmo averlo tutte nell’armadio!, 3 motivi per cui è indispensabile: è invisibile Ragazze, c’è poco da fare: sotto aii chiari, sotto al bianco in primis, l’unicoe che non si vede è il. Ne esistono ovviamente di varie gradazioni, non sono tutti uguali, ce ne sono di più chiari e più scuri, adatti ad ogni tipo di carnagione. Fate la prova: sotto ai tessuti un po’ trasparenti o garzati, adesso che andiamo verso l’estate, questoe rispetto al bianco, si vede decisamente meno. E siccome l’è, appunto, ...