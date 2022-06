Grande Fratello Vip 7, più di 30 concorrenti in gioco: ecco quanto durerà (Di martedì 14 giugno 2022) La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà il 19 settembre 2022 e sono tante le notizie che stanno emergendo in questi giorni. Si è parlato più volte di una stagione ricca di cambiamenti e novità, in quanto Alfonso Signorini vorrebbe garantire più dinamiche possibili ai telespettatori. Affinché questo accada avrebbe pensato di realizzare un’edizione di quasi un anno con l’ingresso di circa quaranta concorrenti di ogni fascia d’età. In più vorrebbe il ritorno del tugurio e della suite, stile vecchie edizioni. Grande Fratello Vip 7, l’edizione più lunga della storia I telespettatori del Grande Fratello Vip credevano di aver assistito all’edizione più lunga di sempre lo scorso anno, invece la settima si preannuncia ancora più duratura. Alfonso ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 giugno 2022) La nuova edizione delVip partirà il 19 settembre 2022 e sono tante le notizie che stanno emergendo in questi giorni. Si è parlato più volte di una stagione ricca di cambiamenti e novità, inAlfonso Signorini vorrebbe garantire più dinamiche possibili ai telespettatori. Affinché questo accada avrebbe pensato di realizzare un’edizione di quasi un anno con l’ingresso di circa quarantadi ogni fascia d’età. In più vorrebbe il ritorno del tugurio e della suite, stile vecchie edizioni.Vip 7, l’edizione più lunga della storia I telespettatori delVip credevano di aver assistito all’edizione più lunga di sempre lo scorso anno, invece la settima si preannuncia ancora più duratura. Alfonso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - LaVedovaNera5 : Mi è venuto in mente quando mio fratello grande mi diceva che ero stata adottata e che mi avevano trovato nell'immo… - FrancescoMenon : @ottogattotto Il grande fratello ti ascolta!?? - gossipnewitalia : Grande Fratello Vip: un ex gieffino si candida come opinionista. Alfonso Signorini sarà d'accordo?… - Renato96706002 : Grande Fratello Carlo Signorini Invece di mettere ancora dei cateteri nel cast metti Lori meghan Elisabetta Canalis… -