Governo: domani Cdm in tarda mattinata, tra temi fisco e trasporti e mobilità (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Si terrà domani in tarda mattinata la riunione del Consiglio dei ministri. All'odg della riunione del preconsiglio oggi tre provvedimenti: decreto in materia di semplificazioni fiscali; decreto per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi; decreto recante modifiche al codice della crisi d'impresa dell'insolvenza in attuazione di direttive Ue. Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Si terràinla riunione del Consiglio dei ministri. All'odg della riunione del preconsiglio oggi tre provvedimenti: decreto in materia di semplificazioni fiscali; decreto per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, deie dellasostenibile, nonchè in materia di grandi eventi; decreto recante modifiche al codice della crisi d'impresa dell'insolvenza in attuazione di direttive Ue.

