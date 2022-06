Giro di Slovenia 2022 | Tadej Pogacar | “Mi sento bene | entusiasta di tornare a correre”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo quasi due mesi di stop, il fenomeno slovenotornerà alle corse proprio in patria, aldi. Negli ultimi anni la cartina geografica del talento su due ruote ha reso questa corsa, mai tra le più prestigiose, una delle più interessanti da seguire. Anche quest’anno sarà così ed il due volte vincitore del Tour, non vede l’ora di cominciare, come riportato da Tuttobiciweb: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho messo un pettorale sulla schiena, quindi sono ansioso eddia farlo”. La breve corsa di cinque tappe sarà quindi il primo vero appuntamento di avvicinamento al Tour de France per quello che sarà il favorito numero uno in terra transalpina: “Ci siamo allenati in quota a Livigno e l’atmosfera in squadra è stata fantastica. ...