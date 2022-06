(Di martedì 14 giugno 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Ostia, coadiuvati dai militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno fatto scattare una serie dicapillari nei territori di, Fregene e Ponte Galeria. L’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, è finalizzata alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa e degrado, ma anche alla verifica della normativa su lavoro e sulla salubrità degli alimenti, nonché sul rispetto della vigente normativa sugli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro. Sotto la lente dei militari sono finiti anche glibalneari: in 3 strutture di Fregene, sono state evidenziate criticità e irregolarità in merito alle condizioni igienico sanitarie, carenze strutturali e irregolarità ...

Lazio_TV : Controlli dei carabinieri - Valeryblond2 : Oggi l' Aeroporto di Fiumicino era pieno come ai tempi pre covid. Mi ero dimenticata la maleducazione di chi varca… - Shakennotstirr5 : @meopinelli soprattutto ai controlli a Fiumicino ???????????? - sghezziofficial : RT @SPress24: Caos all’aeroporto di #Fiumicino. Chiusi i controlli elettronici #Passaporti. Gente rischia di perdere il volo. Poca chiarezz… - SPress24 : Caos all’aeroporto di #Fiumicino. Chiusi i controlli elettronici #Passaporti. Gente rischia di perdere il volo. Poc… -

Dire

Roma , tre viaggiatori arrestati per tentati furti all' aeroporto Leonardo da Vinci di. Durante iquotidiani, i carabinieri in servizio allo scalo romano hanno fermato e denunciato tre persone per tentato furto. Leggi anche > Furti nei bagagli a: arrestati ...Nel corso dei quotidianipresso lo scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da Vinci" di, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato 3 persone per tentato furto. In tre distinti ... Fiumicino, controlli negli stabilimenti: denunce e sanzioni L’attività è finalizzata alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa ma anche alla verifica della normativa su lavoro ...Controlli capillari e tassativi nei territori di Fiumicino, Fregene e Ponte Galeria da parte dei Carabinieri nelle ultime ore: l’attività, prevista anche nei prossimi giorni, è finalizzata alla preven ...