(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) - Degrado del territorio: secondo le stime del Global Land Outlook, il 70% dellelibere da ghiacci è stato alterato dall'uomo, con conseguenze dirette e indirette su circa 3.2 miliardi die si prevede che entro il 2050 questa quota possa raggiungere il 90%. E attualmente circa 500 milioni diindove il degrado ha raggiunto il suo massimo livello, ovvero la perdita totale di produttività definita come. E' quanto rende noto l'Ispra. L'Africa, in particolare la zona che si trova a sud del Sahara, è la più colpita da questo fenomeno: il 73% delle terre aride coltivabili sono giào già completamente desertificate; anche Asia, Medio Oriente, Sudamerica presentano un alto rischio di degrado del suolo. ...

Desertificazione , 500 mln di persone vivono in aree degradate