Bonus da 200 euro, c’è la beffa: per i dipendenti pubblici e privati non arriverà in automatico (Di martedì 14 giugno 2022) Il Bonus da 200 euro annunciato tra squilli di tromba del “governo dei competenti”, doveva essere un aiuto concreto contro il caro-bollette per chi guadagna fino a 35 mila euro. Ebbene, quella mancetta che doveva arrivare in busta paga per alleviare milioni di italiani in difficoltà, rischia di trasformarsi nell’ennesima beffa. A differenza di quanto il governo ha dichiarato finora, il Bonus 200 euro non è automatico. Singolare che l’informazione arrivi all’indomani del voto per le amministrative e per i referendum. Come a sconfessare quella che era una vera e propria promessa elettorale. Almeno per quanto riguarda i lavoratori dipendenti l’incentivo sarebbe dovuto essere presente direttamente nella busta paga del mese di luglio. Invece non sarà ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Ilda 200annunciato tra squilli di tromba del “governo dei competenti”, doveva essere un aiuto concreto contro il caro-bollette per chi guadagna fino a 35 mila. Ebbene, quella mancetta che doveva arrivare in busta paga per alleviare milioni di italiani in difficoltà, rischia di trasformarsi nell’ennesima. A differenza di quanto il governo ha dichiarato finora, il200non è. Singolare che l’informazione arrivi all’indomani del voto per le amministrative e per i referendum. Come a sconfessare quella che era una vera e propria promessa elettorale. Almeno per quanto riguarda i lavoratoril’incentivo sarebbe dovuto essere presente direttamente nella busta paga del mese di luglio. Invece non sarà ...

