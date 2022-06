Baldini: “A Palermo se sei sposato e ti metti a guardare altre donne, non va bene” | VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) “Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene”: Silvio Baldini, allenatore del Palermo appena promosso in serie B, in collegamento con Sky sport Calciomercato l’originale, si lancia in una digressione sulla città nella quale è tornato dopo 18 anni. “Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “non è come Milano. Qui se seie tidelle bellenon va”: Silvio, allenatore delappena promosso in serie B, in collegamento con Sky sport Calciomercato l’originale, si lancia in una digressione sulla città nella quale è tornato dopo 18 anni. “Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se seie tile belle, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la ...

