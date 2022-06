Vasco, “Jenny” compie 45 anni e segna il record al Circo Massimo (Di lunedì 13 giugno 2022) Vasco Rossi è l’emblema del rock italiano. Il cantante di Zocca, negli anni, è riuscito infatti a conquistare tutte le generazioni e a riunire tutto il pubblico, senza età, come nelle due serate appena concluse al Circo Massimo per il nuovo tour. Ma nel frattempo l’artista ha segnato anche un altro record, da festeggiare, l’anniversario di Jenny. Periodo d’oro per Vasco Rossi, che è tornato solo negli scorsi giorni ai suoi amati live. La musica è ripartita e il rocker di Zocca ha sentito tutto l’affetto del pubblico, ancora una volta. Due eventi da record al Circo Massimo di Roma, che hanno visto l’enorme spazio verde popolarsi di oltre 70mila persone, tra cui anche volti noti del ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022)Rossi è l’emblema del rock italiano. Il cantante di Zocca, negli, è riuscito infatti a conquistare tutte le generazioni e a riunire tutto il pubblico, senza età, come nelle due serate appena concluse alper il nuovo tour. Ma nel frattempo l’artista hato anche un altro, da festeggiare, l’versario di. Periodo d’oro perRossi, che è tornato solo negli scorsi giorni ai suoi amati live. La musica è ripartita e il rocker di Zocca ha sentito tutto l’affetto del pubblico, ancora una volta. Due eventi daaldi Roma, che hanno visto l’enorme spazio verde popolarsi di oltre 70mila persone, tra cui anche volti noti del ...

