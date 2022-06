Una Vita Anticipazioni dal 13 al 19 giugno 2022: Genoveva seduce David! (Di lunedì 13 giugno 2022) Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 13 al 19 giugno 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 giugno 2022) Scopriamo insieme le Trame e ledelle puntate della Soap Unain onda dal 13 al 19. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Pubblicità

LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - GPeppe34N : RT @R13V0LU5C10N: Maggio 2021 Per non dimenticare Spintoni e urla per una dose di elisr di lunga vita - CincillaF : RT @fipo972: Oggi, tre anni fa ti trovammo chiusa in una busta gettata in un bidone dell'immondizia, hai lottato come una leonessa alla fac… -