Tonfo di Wall Street per i timori di recessione. Crolla la Borsa: arrivata la fase critica (Di lunedì 13 giugno 2022) Tonfo di Wall Street in chiusura: l'inflazione alle stelle, la politica aggressiva della Fed e i timori che la recessione sia dietro l'angolo hanno fatto Crollare il listino americano. Il Dow Jones ha perso il 2,79% a 30.518,06 punti e il Nasdaq è sceso del 4,68% a 10.809,23 punti. Il benchmark S&P 500 ha ceduto il 20% dal picco intraday del 4 gennaio e ha lasciato sul terreno il 3,87% a 3.749,91 punti. Una chiusura di oltre il 20% al di sotto del massimo storico del 3 gennaio conferma che l'indice si trova in una fase di 'bear market' per la prima volta dal crollo della Borsa di New York del 2020, provocato dalla pandemia di Covid. Tutti i principali settori dell'S&P hanno registrato forti ribassi, con solo 10 componenti in territorio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022)diin chiusura: l'inflazione alle stelle, la politica aggressiva della Fed e iche lasia dietro l'angolo hanno fattore il listino americano. Il Dow Jones ha perso il 2,79% a 30.518,06 punti e il Nasdaq è sceso del 4,68% a 10.809,23 punti. Il benchmark S&P 500 ha ceduto il 20% dal picco intraday del 4 gennaio e ha lasciato sul terreno il 3,87% a 3.749,91 punti. Una chiusura di oltre il 20% al di sotto del massimo storico del 3 gennaio conferma che l'indice si trova in unadi 'bear market' per la prima volta dal crollo delladi New York del 2020, provocato dalla pandemia di Covid. Tutti i principali settori dell'S&P hanno registrato forti ribassi, con solo 10 componenti in territorio ...

Pubblicità

tempoweb : Tonfo di #WallStreet per i timori di recessione. S&P crolla e finisce nella fase “bear market” #dowjones #nasdaq… - infoiteconomia : Borsa, Piazza Affari di nuovo in rosso: Milano cede il 3% dopo il tonfo di Wall Street. Spread a 236 punti - Luxgraph : In Borsa nuovo tonfo: crolla Wall Street Milano -2% in attesa delle banche centrali #corriere #news #2022 #italy… - andrearinaldi25 : In Borsa nuovo tonfo, crolla Wall Street: Nasdaq-4%, Milano -2% Cosa succede sui listini - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Milano in caduta con l'Europa perde il 5%. Nuova tornata di stop: tocca a Unipol, Fineco e Banca Generali. Tonfo… -