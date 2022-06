The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 13 giugno 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) THE Rookie episodi 13 giugno. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 13 giugno 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Rookie Stagione 4 episodio 21 Festa della mamma. Dopo le precedenti due puntate incentrate sul personaggio di Simone Clark, che ritroveremo protagonista nello spinoff The Rookie: Feds, l’attenzione torna a concentrarsi sui nostri protagonisti. A fare da filo conduttore alla puntata, la festa della mamma. Chris chiede a Lucy di incontrare i suoi genitori, ma lei declina. Ha avuto una brutta lite con sua madre e ha tutte le intenzioni di sabotare la festa della mamma! Tim e Ashley ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) THE13. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 13su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA TheStagione 4o 21 Festa della mamma. Dopo le precedenti due puntate incentrate sul personaggio di Simone Clark, che ritroveremo protagonista nello spinoff The: Feds, l’attenzione torna a concentrarsi sui nostri protagonisti. A fare da filo conduttore alla puntata, la festa della mamma. Chris chiede a Lucy di incontrare i suoi genitori, ma lei declina. Ha avuto una brutta lite con sua madre e ha tutte le intenzioni di sabotare la festa della mamma! Tim e Ashley ...

