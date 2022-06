Superbonus 110% per i proprietari di immobili: ecco a chi spetta (Di lunedì 13 giugno 2022) Importanti novità ci sono sul piano del Superbonus 110% e che vedono al centro i proprietari di immobili. Dopo che il governo ha deciso di bloccare la quarta erogazione, adesso c’è un rilancio per i sostegni sull’edilizia. L’esecutivo italiano aveva bloccato l’emissione dei sostegni sull’edilizia per fare degli accertamenti sulle concessioni fatte. Questa misura era stata presa per arginare le concessioni illegittime e per la decisione delle banche di non emettere liquidità. Ma adesso il Fisco è pronto a sostenere questa iniziativa che coinvolge anche chi ha un locale in affitto. fonte foto: AdobeStockNegli ultimi mesi si è parlato tanto del Superbonus 110%. Si tratta di una detrazione fiscale di tutta la spesa in merito ai lavori dietro alla ristrutturazione di ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 giugno 2022) Importanti novità ci sono sul piano dele che vedono al centro idi. Dopo che il governo ha deciso di bloccare la quarta erogazione, adesso c’è un rilancio per i sostegni sull’edilizia. L’esecutivo italiano aveva bloccato l’emissione dei sostegni sull’edilizia per fare degli accertamenti sulle concessioni fatte. Questa misura era stata presa per arginare le concessioni illegittime e per la decisione delle banche di non emettere liquidità. Ma adesso il Fisco è pronto a sostenere questa iniziativa che coinvolge anche chi ha un locale in affitto. fonte foto: AdobeStockNegli ultimi mesi si è parlato tanto del. Si tratta di una detrazione fiscale di tutta la spesa in merito ai lavori dietro alla ristrutturazione di ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Il 110% spiegato facile: come, perché sì, e perché no: - LPincia : RT @pietrop15671757: Superbonus 110%, ecco chi rischia di dover restituire i soldi e lasciare i lavori a metà - chatzi__eleni : RT @ilmeteoit: #SUPERBONUS 110: ci sono brutte notizie... - maryfagi : RT @AlbertoBagnai: Il 110% spiegato facile: come, perché sì, e perché no: - JohnMcN03 : RT @AlbertoBagnai: Il 110% spiegato facile: come, perché sì, e perché no: -