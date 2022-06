Sabrina Salerno, la gita in spiaggia fa sì che il seno strabordi dal bikini (Foto) (Di lunedì 13 giugno 2022) Sabrina Salerno è un’icona assoluta di bellezza che sembra non dover mai crollare e svanire nel corso del tempo, anzi si migliora sempre. Ci sono stati moltissimi casi di ragazze del mondo dello spettacolo che sono state costrette nel corso degli anni ad alzare bandiera bianca di fronte a una concorrenza che diventava sempre di più spietata nel corso dei vari periodi della storia dello spettacolo, ma ce n’è stata una che sembra essere davvero leggendaria e unica, quella Sabrina Salerno che negli anni ha sempre saputo restare sulla cresta dell’onda, perfezionando sempre di più un corpo che sembra aver fatto a tutti gli effetti un vero e proprio patto con il diavolo. Sabrina Salerno Foto (Instagram)Il mondo di Instagram ha saputo stravolgere come pochissimi altri lo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 giugno 2022)è un’icona assoluta di bellezza che sembra non dover mai crollare e svanire nel corso del tempo, anzi si migliora sempre. Ci sono stati moltissimi casi di ragazze del mondo dello spettacolo che sono state costrette nel corso degli anni ad alzare bandiera bianca di fronte a una concorrenza che diventava sempre di più spietata nel corso dei vari periodi della storia dello spettacolo, ma ce n’è stata una che sembra essere davvero leggendaria e unica, quellache negli anni ha sempre saputo restare sulla cresta dell’onda, perfezionando sempre di più un corpo che sembra aver fatto a tutti gli effetti un vero e proprio patto con il diavolo.(Instagram)Il mondo di Instagram ha saputo stravolgere come pochissimi altri lo ...

