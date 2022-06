Roma pensa di intitolare una via a Raffaella Carrà (Di lunedì 13 giugno 2022) Raffaella Carrà Dopo l’inaugurazione di Plaza Raffaella Carrà, che avverrà a Madrid il prossimo 6 luglio, la celebre artista italiana potrebbe presto avere un riconoscimento anche a Roma. Il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri è intenzionato ad avviare quanto prima l’iter per l’intitolazione di una strada (o una piazza) a Raffaella Carrà, venuta a mancare il 5 luglio 2021. Su invito di Vladimir Luxuria, che gli ha chiesto nel corso del Pride se anche Roma potesse omaggiare Raffaella esattamente come Madrid, Gualtieri ha infatti risposto che “ci stiamo pensando“. A lui ha fatto poi eco l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, a capo della commissione Toponomastica: “Stiamo parlando di una personalità dell’arte e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 giugno 2022)Dopo l’inaugurazione di Plaza, che avverrà a Madrid il prossimo 6 luglio, la celebre artista italiana potrebbe presto avere un riconoscimento anche a. Il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri è intenzionato ad avviare quanto prima l’iter per l’intitolazione di una strada (o una piazza) a, venuta a mancare il 5 luglio 2021. Su invito di Vladimir Luxuria, che gli ha chiesto nel corso del Pride se anchepotesse omaggiareesattamente come Madrid, Gualtieri ha infatti risposto che “ci stiamondo“. A lui ha fatto poi eco l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, a capo della commissione Toponomastica: “Stiamo parlando di una personalità dell’arte e ...

SusannaCeccardi : L'apripista è stato #Gualtieri a Roma: se io occupo abusivamente una casa, ho diritto a prendervi la residenza. A o… - FBiasin : “Dopo la grande prova in azzurro il 18enne #Gnonto è nel mirino di molti club: Bruges, Anderlecht, Ajax, Psv, Fribu… - Rutfire : @siamo_la_Roma Io l’avrei ceduto Pensa un po’ - _arge_1927 : ROMA...... Passi avanti per de paul, l'atletico chiede 35 milioni. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento. La ROMA ci pensa.... ? - duchessa79 : @viacolvino Sto a Roma! Ma grazie per il pensiero.. pensa in gravidanza tutti a dirmi “beh sei sovrappeso quindi si… -