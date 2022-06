Roma | 14enne accoltellato in strada | è gravissimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Una lite finita male. Quella che sembrava una semplice discussione, nata per futili motivi, è rapidamente degenerata, finendo in tragedia. E adesso un ragazzino di 14 anni è in ospedale in gravissime condizioni, dopo essere stato. È successo questa sera a, pochi minuti dopo le ore 20:00. I fatti si sono svolti in viale Giulio Cesare, nei pressi della fermata metro Lepanto, in zona Prati. L’aggressione e l’accoltellamento Protagonista della storia un ragazzino di 14 anni, aggredito da un coetaneo al culmine di una lite. Da una prima ricostruzione, pare che la vittima abbia avuto una discussione con l’altro ragazzino, che si trovava in compagnia di alcuni amici. Dalle parole è stato facile passare ai fatti. L’altro giovane ha estratto un coltello e ha colpito ilcon violenza a un braccio, provocando ...