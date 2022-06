Paperiliade | la storia epicale e colossale su Topolino

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il primo appuntamento con la saga sceneggiata da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina è su3473 Cantami, o Dea, di Paperachille l’ira funesta… Questa settimanatorna nell’antica Grecia con unaepica – in tutti i sensi! – che coinvolge Paperi e Topi. Arriva la, un avvincente racconto che trae ispirazione dall’Iliade di Omero, nel solco della tradizione degli omaggi diai grandi titoli delladella letteratura mondiale. Laè un’avventura senza tempo imperdibile, suddivisa in due “Libri” (da due capitoli ciascuno), sceneggiata da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina e disponibili su3473 e 3474, in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente da mercoledì ...