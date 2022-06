No, Giorgia Meloni non ha sbagliato a votare ai referendum sulla giustizia (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 12 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra la deputata e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni mentre sembra inserire una scheda elettorale verde all’interno di un’urna per quelle di colore grigio. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Manco la scheda verde nell’urna verde».Il riferimento è all’election day del 12 giugno 2022 in cui si è votato per cinque referendum sulla giustizia (una delle cinque schede era di colore verde e un’altra grigia) e per le elezioni del sindaco in 818 Comuni italiani. Il contenuto del post in questione è presentato in maniera fuorviante e veicola una notizia falsa. Non è vero che Meloni ha inserito la schede verde nell’urna delle schede grigie. L’immagine oggetto di verifica è il fermo immagine di un video ... Leggi su facta.news (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 12 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra la deputata e leader di Fratelli d’Italia,mentre sembra inserire una scheda elettorale verde all’interno di un’urna per quelle di colore grigio. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Manco la scheda verde nell’urna verde».Il riferimento è all’election day del 12 giugno 2022 in cui si è votato per cinque(una delle cinque schede era di colore verde e un’altra grigia) e per le elezioni del sindaco in 818 Comuni italiani. Il contenuto del post in questione è presentato in maniera fuorviante e veicola una notizia falsa. Non è vero cheha inserito la schede verde nell’urna delle schede grigie. L’immagine oggetto di verifica è il fermo immagine di un video ...

Pubblicità

avvmacellaro : RT @Robertonuzzoam: 12 giugno 2022 Giorgia Meloni rigorosamente allineata col sistema che impone la PSICO-INFODEMIA Solo chi non vuol cap… - Massimo85426130 : RT @realDonadelLuca: 'Giorgia Meloni e la mascherina: si lamenta perché la crede obbligatoria ma quando scopre che è raccomandata continua… - doomboy : @O_Strunz @bruceketta69 Si: Bellanova Teresa Bonino Emma Meloni Giorgia Renzi Matteo Salvini Matteo - Lopinionista : Giorgia Meloni vola a Marbella per sostenere la candidata di Vox in Andalusia: 'In campo per l'amica Olona'… - MarcoRCapelli : RT @Robertonuzzoam: 12 giugno 2022 Giorgia Meloni rigorosamente allineata col sistema che impone la PSICO-INFODEMIA Solo chi non vuol cap… -