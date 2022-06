Mia Filippone ricoverata in ospedale a Napoli: il vicesindaco colta da malore (Di lunedì 13 giugno 2022) Il vicesindaco di Napoli Mia Filippone è stata colta da malore ed è ricoverata in ospedale. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 giugno 2022) IldiMiaè statadaed èin. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

Pubblicità

mattinodinapoli : Mia Filippone ricoverata in ospedale a Napoli: il vicesindaco colta da malore - teleischia : NAPOLI. MIA FILIPPONE: “IL PNRR UN’OCCASIONE STRAORDINARIA PER LA CITTÀ E TUTTO IL TERRITORIO” (SERVIZIO TV) - teleischia : NAPOLI. MIA FILIPPONE: “IL PNRR UN’OCCASIONE STRAORDINARIA PER LA CITTÀ E TUTTO IL TERRITORIO” (SERVIZIO TV) - RadioCapital_fm : Perché è così difficile essere bambino a Napoli e provincia? Risponde a @andlucatello e @RQuadrano Mia Filippone, v… -