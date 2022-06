Lazio, idea Pablo Mari per la difesa (Di lunedì 13 giugno 2022) Come riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, la Lazio avrebbe puntato Pablo Mari per la difesa. Il difensore, in prestito all'Udinese... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Come riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, laavrebbe puntatoper la. Il difensore, in prestito all'Udinese...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, idea Pablo Mari per la difesa - CeccatelliFabio : @Elsi235 Sarebbe l'alternativa perfetta a Romagnoli, mancino pure lui, ma deve uscire Acerbi. L'idea della Lazio sa… - infoitsport : Lazio, prossimi consulti alla spalla decisivi per Carnesecchi: l'idea di Sarri sul colpo in porta - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, pazza idea Suarez: il Pistolero proposto, ma... - - matt_2994 : @Xueza_00 Sai che forse tutto sommato andare al Lazio pride può non essere una cattiva idea? -