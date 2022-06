L’angelo dei muri, recensione del fine thriller psicologico con Pierre Richard (Di lunedì 13 giugno 2022) La recensione de L’angelo dei muri, delicato thriller psicologico diretto da Lorenzo Bianchini con Pierre Richard, in cui l’azione è scandita da silenzi e inquadrature distorte L’angelo dei muri Pietro (Pierre Richard) vive da solo in un vecchio appartamento all’ultimo piano di un edificio malmesso. La sua monotonia viene interrotta dall’avviso di uno sfratto esecutivo: lui però non ha nessuna intenzione di lasciare quella casa. Così, nascondendosi dietro un muro alla fine del lungo corridoio, riesce a non farsi trovare dall’ufficiale giudiziario. Dal nascondiglio vede tutto quello che sta accadendo. L’uomo si rifugia lì ogni volta che si presenta una minaccia esterna, come il ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Ladedei, delicatodiretto da Lorenzo Bianchini con, in cui l’azione è scandita da silenzi e inquadrature distortedeiPietro () vive da solo in un vecchio appartamento all’ultimo piano di un edificio malmesso. La sua monotonia viene interrotta dall’avviso di uno sfratto esecutivo: lui però non ha nessuna intenzione di lasciare quella casa. Così, nascondendosi dietro un muro alladel lungo corridoio, riesce a non farsi trovare dall’ufficiale giudiziario. Dal nascondiglio vede tutto quello che sta accadendo. L’uomo si rifugia lì ogni volta che si presenta una minaccia esterna, come il ...

