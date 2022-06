L’affluenza alle urne per elezione Sindaci in FVG si ferma al 50.6% (Di lunedì 13 giugno 2022) In Friuli Venezia Giulia alle 23 di domenica 12 giugno hanno votato il 50.6% degli aventi diritto al voto. Domani, lunedì 13 giugno, dalle 14, lo spoglio delle schede con tutti i risultati in tempo reale delle elezioni dei 33 Sindaci Gadget per l’estate: Lampada acchiappa-zanzare USB Arta Terme 46,8% Aviano 47,6% Azzano Decimo 55,4% Bordano 53,1% Buja 49,2% Casarsa della Delizia 47,8% Cervignano del Friuli 54,3% Cimolais 37,6% Clauzetto 33,4% Codroipo 49,9% Cormons 51,3% Duino Aurisina/Devin Nabrežina 53,6% Fontanafredda 45,6% Gorizia 51,1% Lignano Sabbiadoro 60,8% Maniago 50,7% Monfalcone 51,8% Montenars 29,7% Nimis 43,6% Pagnacco 53,4% Pocenia 51,6% Prata di Pordenone 49,7% Preone 41,7% Ronchi dei Legionari 51,1% Sagrado 53,7% San Canzian ... Leggi su udine20 (Di lunedì 13 giugno 2022) In Friuli Venezia Giulia23 di domenica 12 giugno hanno votato il 50.6% degli aventi diritto al voto. Domani, lunedì 13 giugno, d14, lo spoglio delle schede con tutti i risultati in tempo reale delle elezioni dei 33Gadget per l’estate: Lampada acchiappa-zanzare USB Arta Terme 46,8% Aviano 47,6% Azzano Decimo 55,4% Bordano 53,1% Buja 49,2% Casarsa della Delizia 47,8% Cervignano del Friuli 54,3% Cimolais 37,6% Clauzetto 33,4% Codroipo 49,9% Cormons 51,3% Duino Aurisina/Devin Nabrežina 53,6% Fontanafredda 45,6% Gorizia 51,1% Lignano Sabbiadoro 60,8% Maniago 50,7% Monfalcone 51,8% Montenars 29,7% Nimis 43,6% Pagnacco 53,4% Pocenia 51,6% Prata di Pordenone 49,7% Preone 41,7% Ronchi dei Legionari 51,1% Sagrado 53,7% San Canzian ...

Pubblicità

repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - Ruffino_Lorenzo : A Torino alle 11.30 l'affluenza è pari al 4,7%. Per fare un confronto per le trivelle alla stesse ora nel 2016 era… - you_trend : ?? Nei capoluoghi ci sono state differenze fra l'affluenza alle #Comunali e ai #Referendum: a Gorizia e a Barletta l… - tusciatimes : Elezioni amministrative e referendum: l'affluenza nella Tuscia alle ore 23 - - udine20 : L'affluenza alle urne per elezione Sindaci in FVG si ferma al 50.6% - -