Kylie Jenner hot su Instagram | il finto Senza veli e l’invito | «Liberate i capezzoli»

Kylie Jenner hot su Instagram, il finto topless e l’invito: «Liberate i capezzoli» (Di lunedì 13 giugno 2022) Kylie Jenner manda in tilt Instagram. La magnate del make-up, star dei reality e icona dei social media è solita infiammare Instagram con i suoi scatti hot che dettano tendenza, ma questa volta si è superata. Sulla sua pagina Instagram, infatti, appare una foto che, a prima vista, potrebbe far pensare a un Senza veli social. La nudità sui social non è consentita e lei ha trovato lo stratagemma ideale per «liberare i capezzoli»: un costume color carne con disegnati i capezzoli. La modella si è mostrata con un bikini effetto nude davvero singolare. La particolarità del costume? Sul reggiseno sono stampati due capezzoli, dando la percezione che la Jenner sia a seno nudo. Si tratta del modello «The ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 13 giugno 2022)manda in tilt. La magnate del make-up, star dei reality e icona dei social media è solita infiammarecon i suoi scatti hot che dettano tendenza, ma questa volta si è superata. Sulla sua pagina, infatti, appare una foto che, a prima vista, potrebbe far pensare a unsocial. La nudità sui social non è consentita e lei ha trovato lo stratagemma ideale per «liberare i»: un costume color carne con disegnati i. La modella si è mostrata con un bikini effetto nude davvero singolare. La particolarità del costume? Sul reggiseno sono stampati due, dando la percezione che lasia a seno nudo. Si tratta del modello «The ...

