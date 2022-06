Inter, Marotta ed Ausilio spingono per chiudere due colpi in prospettiva: le ultime (Di lunedì 13 giugno 2022) Inter Marotta Ausilio – L’Inter potrebbe entrare in una settimana molto calda per quanto concerne il calciomercato. Partendo dalla situazione Dybala, passando per Skriniar e forse Dumfries, ma sicuramente in casa nerazzurra, queste non sono le uniche piste da tener d’occhio. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Marotta ed Ausilio starebbero spingendo per chiudere gli acquisti di Bellanova ed Asllani. Una doppia trattativa che Marotta vuole portare a termine, ma secondo le sue condizioni tenendo conto anche della necessità di abbassare il monte ingaggi e di aggiungere alla squadra colpi anche in ottica futuro. Il Cagliari per Bellanova, dopo aver investito meno di un milione di euro, vorrebbe fare una plusvalenza intorno ai ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)– L’potrebbe entrare in una settimana molto calda per quanto concerne il calciomercato. Partendo dalla situazione Dybala, passando per Skriniar e forse Dumfries, ma sicuramente in casa nerazzurra, queste non sono le uniche piste da tener d’occhio. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com,edstarebbero spingendo pergli acquisti di Bellanova ed Asllani. Una doppia trattativa chevuole portare a termine, ma secondo le sue condizioni tenendo conto anche della necessità di abbassare il monte ingaggi e di aggiungere alla squadraanche in ottica futuro. Il Cagliari per Bellanova, dopo aver investito meno di un milione di euro, vorrebbe fare una plusvalenza intorno ai ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia - AlfredoPedulla : #Marotta: “Vogliamo dare #Inter competitiva a #Inzaghi entro fine giugno”. Su #Dybala arriverà il momento di parlare, ma non ora ?? - Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: #Inter, è la settimana di #Dybala e #Asllani. Il centrocampista sarà annunciato in 3-4 giorni, per Dybala siamo ormai all'o… - fcin1908it : #Inter, è la settimana di #Dybala e #Asllani. Il centrocampista sarà annunciato in 3-4 giorni, per Dybala siamo orm… -