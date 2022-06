Ha la sindrome di Ramsay Hunt

(Di lunedì 13 giugno 2022) Fan sempre più preoccupati per Justin Bieber. Dopo avere posticipato alcune date del suo tour per problemi di salute, la star della musica torna sui social con un video in cui svela che cosa è successo. «Ho una paralisi al volto» spiega il cantante mostrandosi visibilmente provato e con una parte del viso compromessa. E raccontando i dettagli legati alla patologia che l’ha colpito. Justin Bieber in 15 scatti guarda le foto Leggi anche › Justin Bieber rimanda due concerti: «La mia malattia sta peggiorando» ...

