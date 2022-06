Ferita a coltellate | fermo per l’ex con l’accusa di tentato omicidio

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno proceduto aldi PG, stante il concreto pericolo di fuga, per il reato di, di un cittadino italiano, presunto autore dell’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato a Castiglione del Genovesi, nei confronti di una donna rumena di 28 anni che, unitamente ai propri figli minori, stava rientrando presso la struttura protetta che li ospitava, proprio a seguito di reiterati comportamenti minacciosi dello stesso soggetto. In particolare, l’aggressore, dopo averli seguiti, avrebbe atteso che la donna e i bambini scendessero dall’autobus e, una volta in strada, avrebbe raggiunto la donna, impugnando un coltello a serramanico con una lama di 30 cm, colpendola con ben 12su varie parti del corpo, ...

... in provincia di Salerno, per cercare 'rifugio' dall'ex compagno, è stata aggredita da quest'ultimo. I fatti, secondo quanto riporta oggi il quotidiano salernitano La Città, si sono ... Una 28enne, madre di due figli e da tempo ospitata con i suoi bimbi nel centro per ragazze madri di Castiglione dei Genovesi (Salerno), è stata aggredita e ferita ieri pomeriggio dal suo ex compagno, fermato oggi dai carabinieri. La giovane, di origine rumena, aveva chiesto ospitalità nel centro proprio per allontanarsi dall'uomo, nei cui confronti ...