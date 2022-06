Elicottero scomparso | sul monte Cusna individuati i corpi delle 7 vittime

(Di lunedì 13 giugno 2022) I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette idei passeggeri dell'giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul, cima dell'Appennino reggiano. Lesono il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d'affari in Italia. La conferma ufficiale è stata data dalla prefettura di Modena. La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia. L'si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine, a due chilometri dal rifugio Segheria. Sul luogo dell'impatto Aeronautica militare, Soccorso ...

E' giunto alla concludione nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, l'episodio dell'dai radar giovedì scorso. I resti del velivolo e i 7 cadaveri delle persone a bordo sono stati trovati alle pendici del Monte Cusna, nel reggiano. 'Il Parco nazionale dell'...Per Claudio salire sul Grignone era dunque anche un modo per ricordare l'amico, compagno ... in volo verso i Carbonari si è alzato l'del 118 da Como insieme ai tecnici del Soccorso ...In mattinata un ispettore è stato imbragato dagli uomini del Soccorso alpino e calato nell’area di ritrovamento dei reperti. Leggi e guarda anche. Reggio Emilia. Villa Minozzo. elicottero precipitato.Ritrovati i resti dell'elicottero e recuperate le salme delle sette vittime - non ci sono superstiti - si indaga ora sulle cause dell'incidente aereo di giovedì scorso, quando un'Augusta AW 119 Koala, ...