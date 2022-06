Elezioni francesi 2022 | tra Macron e la sinistra è parità | maggioranza in dubbio per il presidente

(Di lunedì 13 giugno 2022) Non sono mai state così plurali e incerte lelegislativecome quest’anno. Il primo turno di domenica 12 giugno restituisce una Francia molto divisa. Ma anche distratta. Solo il 47,51% dei transalpini è andata alle urne, nonostante l’offerta politica fosse molto ricca, e i partiti o le coalizioni che potevano accedere al secondo turno nei collegi fossero quasi ovunque più di due. Innanzitutto i risultati: Ensemble!, la coalizione centrista che fa capo alprende il 25,75%, circa il 2% in meno di quanto ha preso l’inquilino dell’Eliseo poche settimane fa. È testa a testa con l’alleanza diNupes, che ha ottenuto il 25,66%, circa il 5% in meno della somma dei candidati di quest’area alle presidenziali. Ha il 18,68% il Rassemblement ...

