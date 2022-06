Ecco cosa aspettarsi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 giugno 2022) La seconda stagione di Squid Game, la punta di diamante di Netflix, si farà. Lo annuncia lo stesso ideatore dello show, Hwang Dong-hyuk, regista celebre in patria per i film di aspra denuncia sociale che, tramite la cronaca del concorso mortale a cui aderiscono i disperati concorrenti della serie, ha fornito un amaro ritratto della società coreana (perfettamente applicabile anche a quella occidentale). Il primo di due post diffusi sui social mostra un dettaglio della bambola gigante Young-hee e del suo occhio provvisto di infallibili telecamere nel quale si riflette il numero “due”. Il secondo riporta in lingua coreana e inglese una breve lettera di Hwang, che ricorda come siano stati sufficienti «soli dodici giorni» per trasformate la serie nella più vista della storia della piattaforma. ...