“Dai domiciliari cercava di comunicare con altre persone”: torna in carcere il medico-boss Giuseppe Guttadauro (Di lunedì 13 giugno 2022) Dagli arresti domiciliari cercava contatti con persone diverse da quelle che abitano con lui. E secondo le accuse cercava canali di comunicazione riservati per interloquire con terzi, compreso il ricorso ad applicazioni a suo dire non intercettabili. torna in carcere Giuseppe Guttadauro, 70 anni, detto “il dottore”, già primario dell’ospedale Civico di Palermo, esponente di spicco di Cosa nostra, coinvolto in passato nell’inchiesta sulle talpe alla Dda in cui fu indagato l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Da quell’inchiesta nacque poi un processo che si concluse con la condanna per favoreggiamento alla mafia dell’ex governatore. Guttadauro era finito di nuovo al centro delle indagini della procura di Palermo lo scorso 12 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Dagli arresticontatti condiverse da quelle che abitano con lui. E secondo le accusecanali di comunicazione riservati per interloquire con terzi, compreso il ricorso ad applicazioni a suo dire non intercettabili.in, 70 anni, detto “il dottore”, già primario dell’ospedale Civico di Palermo, esponente di spicco di Cosa nostra, coinvolto in passato nell’inchiesta sulle talpe alla Dda in cui fu indagato l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Da quell’inchiesta nacque poi un processo che si concluse con la condanna per favoreggiamento alla mafia dell’ex governatore.era finito di nuovo al centro delle indagini della procura di Palermo lo scorso 12 ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Catania, evade dai domiciliari due volte in una settimana: arrestato - SignorMario1 : RT @TgrRai: #Napoli, agli arresti la banda di narcotrafficanti guidata dai due sicari che nel 2019 durante una sparatoria ferirono gravemen… - palermo24h : Catania, evade dai domiciliari due volte in una settimana arrestato - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: #Catania, evade dai domiciliari due volte in una settimana: arrestato - SkyTG24 : #Catania, evade dai domiciliari due volte in una settimana: arrestato -