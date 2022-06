Covid, Speranza “Trasformare la crisi in opportunità di rilancio” (Di lunedì 13 giugno 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Quanto la pandemia abbia stravolto le nostre vite è sotto gli occhi di tutti. Ci ha fatto attraversare i due anni più difficili. Oggi abbiamo finalmente le condizioni per imparare da questa lezione e per imparare come Trasformare la più grande crisi sanitaria in un'opportunità di ripartenza e rilancio. Ci sono le condizioni per farlo, ma serve un lavoro enorme”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Firenze agli “Stati generali della Salute in Toscana”.“Dobbiamo essere chiarissimi e fermissimi sulle risorse. La mia opinione è che le risorse siano la condizione indispensabile se vogliamo ricostruire un rilancio del sistema sanitario nazionale. Stiamo iniziando, ma dobbiamo fare molto di più”, ha proseguito.Per la sanità “abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Quanto la pandemia abbia stravolto le nostre vite è sotto gli occhi di tutti. Ci ha fatto attraversare i due anni più difficili. Oggi abbiamo finalmente le condizioni per imparare da questa lezione e per imparare comela più grandesanitaria in un'di ripartenza e. Ci sono le condizioni per farlo, ma serve un lavoro enorme”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo a Firenze agli “Stati generali della Salute in Toscana”.“Dobbiamo essere chiarissimi e fermissimi sulle risorse. La mia opinione è che le risorse siano la condizione indispensabile se vogliamo ricostruire undel sistema sanitario nazionale. Stiamo iniziando, ma dobbiamo fare molto di più”, ha proseguito.Per la sanità “abbiamo ...

