Conte | M5s riparte con umiltà | con i Sindaci non è mai andata bene

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dite quello che volete ma io trovo più dignitosi i 0 voti di #Adinolfi a #Ventotene che vedere a #Palermo il #M5S c… - HuffPostItalia : M5s, requiem per Giuseppe Conte: il Movimento non c'è più - fattoquotidiano : Comunali, de profundis del M5s: crollo a Palermo, sotto il 5% a Genova e negli altri capoluoghi. Conte: “Non nascon… - AmaliaDAlessan1 : Conte Alleato con il #Pd, il #M5S porta a casa CIFRE che oscillano tra il 2 e il 4 per cento. Crescono i timori in… - marianomascoli1 : RT @jacopo_iacoboni: Il candidato sindaco di Palermo Franco Miceli - coalizione M5S Pd, che Conte era venuto personalmente a sostenere - av… -

Ritorna Lilli Gruber , non in studio ma in collegamento da casa, eccola di nuovo al timone di Otto e Mezzo , su La7, dopo la lunga assenza dovuta al coronavirus : in seguito un contatto con un ...Dunque la Lega di Matteo Salvini che tentenna e la catastrofica sparizione deldi Giuseppe, partito che, comunque, resta la prima forza in Parlamento. "Pensate prima a quello che volete ..."I dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano. Non possiamo cercare giustificazioni di comodo. Ma c'è dato che mi fa male ed è quello dell'astensionismo". Lo ha detto il presidente del M ...(askanews) - Il M5S è risultato "incapace" di "intercettare ... ancora "non riesce a stare sui territori". Il leader Giuseppe Conte lo ha sottolineato, commentando il risultato delle amministrative." ...