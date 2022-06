Borsa | Mib cede oltre il 2% in apertura | spread schizza a 238 punti Gli effetti delle decisioni della Bce | sale il dollaro

Pubblicità

Borsa Italiana oggi, 13 giugno 2022: Ftse Mib, nuove ondate di vendite - Borsa: Mib cede oltre il 2% in apertura, spread schizza a 238 punti. Gli effetti delle decisioni ... - Borsa: Mib cede oltre il 2% in apertura, spread schizza a 238 punti. Gli effetti delle decisioni della Bce, sale il… - Borsa: Milano sotto tiro, Ftse Mib -2%. Affondano banche, Saipem teorico -6% - Borsa, a Milano il Ftse Mib apre in calo del 2%. Spread Btp-Bund sale ancora a 228 punti

Tutto questo pesa sull'indice guida delladi Milano, il Ftse, che in avvio di seduta affonda in calo del 2,02% a 22.090 punti. Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. La ...***: sul Ftsetiene solo Atlantia, banche ko (RCO). 13 - 06 - 22 09:04:14 (0170) 0 NNNNBanco Bpm a -3,44%, Intesa Sanpaolo a -4,11% e Bper a -4,47 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 giu - Il timore che la Fed possa accelerare la stretta di politica monetaria dopo il nuovo recor ...Torino, 13 giu. (LaPresse) - Apertura in deciso ribasso per Piazza Affari con il Ftse Mib che perde l'1,98% a 22.099,93 punti.