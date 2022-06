BELLAMA’: PIERLUIGI DIACO APRE I CASTING DEL NUOVO TALENT DI PAROLA DI RAI2 (Di lunedì 13 giugno 2022) Hanno preso il via oggi, lunedì 13 giugno presso gli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma, i primi provini di BELLAMA’, il NUOVO programma di PIERLUIGI DIACO che andrà in onda su RAI2 a partire dal 12 settembre. I candidati al NUOVO programma sono influencer, tiktoker o youtuber tra 18 e 25 anni oppure persone con più di 55 anni. Ecco i dettagli sull’inedito format. Il programma sarà un TALENT di PAROLA che metterà a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e nonni, ovvero i ragazzi della Generazione Z, nati dalla fine degli anni ’90 ai primi anni dieci del 21° secolo, e quella dei “boomer”, coloro che, nati tra l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto l’epopea del ‘68 o quella del 1977. Più di 1300 i giovani e adulti che ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 giugno 2022) Hanno preso il via oggi, lunedì 13 giugno presso gli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma, i primi provini di, ilprogramma diche andrà in onda sua partire dal 12 settembre. I candidati alprogramma sono influencer, tiktoker o youtuber tra 18 e 25 anni oppure persone con più di 55 anni. Ecco i dettagli sull’inedito format. Il programma sarà undiche metterà a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e nonni, ovvero i ragazzi della Generazione Z, nati dalla fine degli anni ’90 ai primi anni dieci del 21° secolo, e quella dei “boomer”, coloro che, nati tra l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto l’epopea del ‘68 o quella del 1977. Più di 1300 i giovani e adulti che ...

