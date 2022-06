Beach volley, Mondiali Roma 2022: Windisch/Dal Corso durano un set, vincono Kantor/Rudol (Di lunedì 13 giugno 2022) Brutta battuta d’arresto per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, che nella terza giornata del Pool I dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley vengono sconfitti in tre set dalla coppia polacca formata da Piotr Kantor e Maciej Rudol. Dopo un primo set giocato testa a testa e vinto dagli azzurri, la coppia tricolore crolla nei successivi due set sotto i colpi degli avversari, che trovano così la prima vittoria nel torneo: 22-24 21-13 15-9 il risultato in favore dei polacchi. La situazione del girone è ora intricatissima, visto che sono quattro le coppie a quota 4 punti, mentre Seidl/Waller sono in vetta solitaria a 6. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Brutta battuta d’arresto per Jakobe Gianluca Dal, che nella terza giornata del Pool I deididivengono sconfitti in tre set dalla coppia polacca formata da Piotre Maciej. Dopo un primo set giocato testa a testa e vinto dagli azzurri, la coppia tricolore crolla nei successivi due set sotto i colpi degli avversari, che trovano così la prima vittoria nel torneo: 22-24 21-13 15-9 il risultato in favore dei polacchi. La situazione del girone è ora intricatissima, visto che sono quattro le coppie a quota 4 punti, mentre Seidl/Waller sono in vetta solitaria a 6. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

Pubblicità

volleyandbooks : L'organizzazione dei mondiali di beach volley a Roma veramente pessima, mi dispiace tantissimo vedere gli spalti praticamente vuoti - sportface2016 : #BeachVolley, Mondiali #Roma 2022: #Windisch/#DalCorso durano un set, a vincere sono i polacchi #Kantor/#Rudol - assurdopensare_ : Mi lamento che a Roma non organizzano mai nessun evento sportivo e per una volta che fanno un mondiale di beach vol… - Volleyball_it : Mondiali Beach Volley: Il programma odierno delle coppie azzurre by Luca Muzzioli - - roberh99 : Non ho più l’età, ho fatto una partita di beach volley e mi sono già incriccato al collo. -