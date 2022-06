Amber Heard rompe il silenzio dopo la sconfitta in tribunale contro Johnny Depp: “Sui social non c’è stata una giusta rappresentazione di me” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Non importa cosa la gente pensa di me o quali giudizi dà su ciò che è successo nell’intimità della mia stessa casa, nel mio matrimonio, a porte chiuse. Non presumo che il pubblico medio sappia queste cose e quindi non la prendo sul personale. Ma anche chi è sicuro che mi meriti tutto questo odio al vetriolo, anche se pensa che stia mentendo, non potrebbe comunque guardarmi negli occhi e dirmi che sui social media ci sia stata una giusta rappresentazione. Non può dirmi che pensi che sia stato giusto”. A dirlo è Amber Heard nella sua prima intervista esclusiva dopo la sentenza che l’ha vista perdere la causa di diffamazione intentata dall’ex marito Johnny Depp. L’attrice ha deciso di rompere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Non importa cosa la gente pensa di me o quali giudizi dà su ciò che è successo nell’intimità della mia stessa casa, nel mio matrimonio, a porte chiuse. Non presumo che il pubblico medio sappia queste cose e quindi non la prendo sul personale. Ma anche chi è sicuro che mi meriti tutto questo odio al vetriolo, anche se pensa che stia mentendo, non potrebbe comunque guardarmi negli occhi e dirmi che suimedia ci siauna. Non può dirmi che pensi che sia stato giusto”. A dirlo ènella sua prima intervista esclusivala sentenza che l’ha vista perdere la causa di diffamazione intentata dall’ex marito. L’attrice ha deciso dire il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - beatandlove : C'è un aggettivo che descrive perfettamente Amber Heard ed è ?RESILIENTE? - repubblica : Amber Heard parla dopo il verdetto che ha dato ragione a Johnny Depp: 'Il mio processo non è stato giusto' - erereibrainrot : tutti indignati per Amber Heard ma nessuno fiata su Ezra Miller che sta letteralmente facendo true crime in streaming vi dovete far curare - onepercentafro : RT @alexcabot_: Gli insulti (misogini) ricevuti perché mi sono schierata dalla parte di Amber Heard. A ??: #IStandWithAmberHeard -