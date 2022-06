VIDEO Charles Leclerc, il motore Ferrari va in fumo. Il team-radio del monegasco (Di domenica 12 giugno 2022) I sogni di Charles Leclerc in fumo dopo 20 giri. Il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, ha dato ancora una volta amarezza al monegasco che, dopo il ritiro di Barcellona e strategia suicida della Ferrari a Montecarlo, non ha potuto concludere la corsa che l’aveva visto fino a quel momento in testa. La power unit, la stessa che lo aveva tradito in Spagna, ha mostrato chiari segnali di cedimento e il ritorno ai box è stato mesto e senza appello. Uno stop forzato che costa molto caro nella classifica piloti e costruttori, visto che Red Bull ha concluso con una doppietta, con l’olandese Max Verstappen vincitore e il messicano Sergio Perez secondo. La conclusione è che l’olandese comanda con un margine nei confronti di Leclerc di 34 punti, mentre la scuderia di Milton ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) I sogni diindopo 20 giri. Il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, ha dato ancora una volta amarezza alche, dopo il ritiro di Barcellona e strategia suicida dellaa Montecarlo, non ha potuto concludere la corsa che l’aveva visto fino a quel momento in testa. La power unit, la stessa che lo aveva tradito in Spagna, ha mostrato chiari segnali di cedimento e il ritorno ai box è stato mesto e senza appello. Uno stop forzato che costa molto caro nella classifica piloti e costruttori, visto che Red Bull ha concluso con una doppietta, con l’olandese Max Verstappen vincitore e il messicano Sergio Perez secondo. La conclusione è che l’olandese comanda con un margine nei confronti didi 34 punti, mentre la scuderia di Milton ...

