Pubblicità

DavideOberta : RT @rtl1025: ???? Il gruppo bipartisan di senatori #USA che sta lavorando a una #riforma delle #armi potrebbe annunciare nelle prossime ore l… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ???? Il gruppo bipartisan di senatori #USA che sta lavorando a una #riforma delle #armi potrebbe annunciare nelle prossime ore l… - rtl1025 : ???? Il gruppo bipartisan di senatori #USA che sta lavorando a una #riforma delle #armi potrebbe annunciare nelle pro… - LorenzoLamperti : #TaiwanFiles di questa settimana: Il viaggio di Eric Chu a Washington. Incontro Cina-Usa a Singapore. Nuovo aggior… - Stella72646015 : RT @Hero9004: @eretico_l vai a vedere quanto prendono i Senatori per pugnalarci?? alla schiena... HANNO TRADITO tutto e tutti, pure il Bilde… -

Open

Un gruppo bipartisan dista lavorando a un compromesso ma dopo settimane di trattative non è ancora giunto ad alcun risultato anche se c'è un cauto ottimismo sulla possibilità che questa ...Un gruppo bipartisan dista lavorando a un compromesso ma dopo settimane di trattative non è ancora giunto ad alcun risultato anche se c'è un cauto ottimismo sulla possibilità di una ... Usa, senatori verso l’accordo sulle armi: più controlli e fondi per la sicurezza nelle scuole Il presidente Usa: "Il Congresso deve vietare le armi d'assalto, rafforzare i controlli e rimuovere l'immunità per i produttori di armi" ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...