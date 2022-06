Ultime Notizie – Gp Baku e stop Ferrari, Lapo Elkann: “Doloroso” (Di domenica 12 giugno 2022) Vedere il Gp di Baku, con il ritiro dei due Ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, per Lapo Elkann “è molto Doloroso”. Questo il commento dell’imprenditore su Twitter, che aggiunge: “E’ ora di tornare a lavorare come all’inizio di campionato. E sempre Forza Ferrari… senza negare che oggi sono molto triste”, la conclusione. Per Leclerc il ritiro è arrivato al al 21° giro. Il monegasco della Ferrari era al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al motore. Al nono giro si era già ritirata anche l’altra Rossa di Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022) Vedere il Gp di, con il ritiro dei duesti Charles Leclerc e Carlos Sainz, per“è molto”. Questo il commento dell’imprenditore su Twitter, che aggiunge: “E’ ora di tornare a lavorare come all’inizio di campionato. E sempre Forza… senza negare che oggi sono molto triste”, la conclusione. Per Leclerc il ritiro è arrivato al al 21° giro. Il monegasco dellaera al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al motore. Al nono giro si era già ritirata anche l’altra Rossa di Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - lutonmc : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… - F1oat_ln : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina, ultime notizie. #Ucraina, il #Papa all’#Angelus: «Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà»' @sole24o… - Andrea_V_73 : '#Ucraina, ultime notizie. #Ucraina, il #Papa all’#Angelus: «Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà»'… - enricomontibell : 10 giugno 1985: l’articolo che costò la vita a Giancarlo Siani -